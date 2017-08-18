"Барселона" готова заплатить по 150 миллионов евро за Дембеле и Коутиньо

"Барселона" не оставляет попыток купить полузащитника "Ливерпуля" Коутиньо и нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб может заплатить по 150 миллионов евро за каждого игрока, чтобы закрыть эти сделки в ближайшее время.

Ранее руководители "Ливерпуля" и "Боруссии" опровергли информацию о наличии договоренностей с "Барселоной" по трансферам этих игроков.

Не пропустите: Не умеет даже набивать мяч: Паулиньо позорится на презентации в "Барселоне". | soccernews.ru