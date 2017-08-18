"Барселона" готова заплатить по 150 миллионов евро за Дембеле и Коутиньо

Теги барселоналиверпульборуссия дортмундкоутиньо

"Барселона" готова заплатить по 150 миллионов евро за Дембеле и Коутиньо

"Барселона" не оставляет попыток купить полузащитника "Ливерпуля" Коутиньо и нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле, сообщает Marca. 

По сведениям издания, каталонский клуб может заплатить по 150 миллионов евро за каждого игрока, чтобы закрыть эти сделки в ближайшее время.

Ранее руководители "Ливерпуля" и "Боруссии" опровергли информацию о наличии договоренностей с "Барселоной" по трансферам этих игроков.

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