"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

Теги челсибарселонаэден азар

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

"Барселона" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Челси" Эдену Азару, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, каталонский клуб готов заплатить за футболиста 120 миллионов евро. Впрочем, этот трансфер маловероятен, так как расставаться с игроком не намерен главный тренер лондонцев Антонио Конте.

В минувшем сезоне 26-летний Азар провел за "Челси" 36 матчей в Премьер-лиге, забил 16 голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

Не пропустите: Журналист Акатугба: "Дембеле "сидит" на чемоданах. Просто подождите". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов