"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

"Барселона" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Челси" Эдену Азару, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, каталонский клуб готов заплатить за футболиста 120 миллионов евро. Впрочем, этот трансфер маловероятен, так как расставаться с игроком не намерен главный тренер лондонцев Антонио Конте.

В минувшем сезоне 26-летний Азар провел за "Челси" 36 матчей в Премьер-лиге, забил 16 голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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