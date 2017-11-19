"Барселона" готова заплатить за де Лигта 45 миллионов евро



"Барселона" хочет купить защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 45 миллионов евро.

18-летний де Лигт выступает за "Аякс" с 2016 года, провел за клуб 40 матчей и забил 5 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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