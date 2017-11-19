"Барселона" готова заплатить за де Лигта 45 миллионов евро

Теги барселонааяксматтейс де лигт

"Барселона" готова заплатить за де Лигта 45 миллионов евро
"Барселона" хочет купить защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 45 миллионов евро.

18-летний де Лигт выступает за "Аякс" с 2016 года, провел за клуб 40 матчей и забил 5 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Не пропустите: Вальверде остался недоволен работой руководства "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 11 20
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Сельта Виго 12 14
13 Эспаньол 12 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 11 6
Полная таблица

топ-5 тегов