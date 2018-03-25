"Барселона" готова заплатить за Гризманна свыше 100 миллионов евро

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"Барселона" готова заплатить за Гризманна свыше 100 миллионов евроКаталонская "Барселона" готова заплатить за форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна свыше 100 миллионов евро, которые прописаны в его контракте с клубом в качестве суммы отступных.

Так, по сведениям sport.es, "сине-гранатовые" намерены предложить "матрасникам" большую сумму за их 27-летнего нападающего, нежели составляет его клаусула. Однако при этом каталонский гранд планирует добиться выплаты суммы трансфера француза в два платежа.

Напомним, президент "Атлетико" сделал заявление по будущему Гризманна. | soccernews.ru

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