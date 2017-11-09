"Барселона" готова заплатить за Коутиньо 120 миллионов

Теги барселонакоутиньоливерпуль

"Барселона" готова заплатить за Коутиньо 120 миллионов"Барселона" планирует вернуться к переговорам по переходу хавбека "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Переход может состояться в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

За игрока сборной Бразилии каталонский клуб готов предложить 120 миллионов евро.

Контракт игрока с "Ливерпулем" рассчитан до 2022 года. 

Читайте: Суарес: "Коутиньо многое принесет "Барселоне" | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов