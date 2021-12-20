"Барселона" готова заплатить за Торреса 50 миллионов евро

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"Барселона" готова заплатить за Торреса 50 миллионов евро

Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает вести переговоры по трансферу испанского нападающего "Манчестер Сити" Феррана Торреса, сообщает Marca.

По сведениям источника, каталонский клуб готов заплатить за игрока 50 миллионов евро. Впрочем, "Манчстер Сити" настаивает на 60 миллионах. Торрес готов перейти в "Барселону" и уже согласовал с каталонцами условия личного контракта.

В нынешнем сезоне 21-летний Торрес провел за "Манчестер Сити" семь матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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