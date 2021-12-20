"Барселона" готова заплатить за Торреса 50 миллионов евро
Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен
"Барселона" продолжает вести переговоры по трансферу испанского нападающего "Манчестер Сити" Феррана Торреса, сообщает Marca.
По сведениям источника, каталонский клуб готов заплатить за игрока 50 миллионов евро. Впрочем, "Манчстер Сити" настаивает на 60 миллионах. Торрес готов перейти в "Барселону" и уже согласовал с каталонцами условия личного контракта.
В нынешнем сезоне 21-летний Торрес провел за "Манчестер Сити" семь матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Барселона" намерена зимой избавиться от четырёх игроков. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Хави высказался об огромном отставании "Барселоны" от "Реала" в Ла Лиге
-
Иммобиле ушел на самоизоляцию из-за жены
-
Червиченко рассказал, почему российскими тренерами не интересуются в Европе
-
Кепа может перебраться в Серию А
-
Российский миллиардер может купить "Торпедо"
-
Черчесов прокомментировал свое назначение в "Ференцварош"
-
"Барселона" готова заплатить за Торреса 50 миллионов евро
-
1
Роналду поможет пострадавшим от извержения вулкана на Канарах
-
"Милан" и "Интер" нацелились на форварда, которым интересуется "Ювентус"
-
"Барселона" может перехватить трансферную цель "Зенита"
-
Джеррард хочет видеть в "Астон Вилле" защитника "Ливерпуля"
-
Газизов высказался о будущем Урунова, который принадлежит "Спартаку"
-
"Реал" вступил в борьбу за Толиссо
-
ПСЖ и "Ювентус" готовят громкий обмен в январе
-
Бразилец Тайсон может вернуться в Украину
-
Черчесов возглавил венгерский топ-клуб
-
"Краснодар" на длительный срок лишился лучшего бомбардира
-
"Барселона" договорилась с Кавани
-
В ванне с шампанским. Жена футболиста "Шахтера" показала отдых на Мальдивах
-
1
Руководитель ПСЖ оценил игру Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18