"Барселона" готовит 100 миллионов на нового защитника

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"Барселона" готовит 100 миллионов на нового защитника

Защитник "РБ Лейпцига" Дайот Упамекано попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает AS, каталонцы готовы предложить за 19-летнего футболиста 100 миллионов евро.

Ранее появились слухи, что "Барселона" хочет арендовать Люка Шоу из "Манчестер Юнайтед".

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