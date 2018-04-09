"Барселона" готовит 100 миллионов на нового защитника

Защитник "РБ Лейпцига" Дайот Упамекано попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает AS, каталонцы готовы предложить за 19-летнего футболиста 100 миллионов евро.

Ранее появились слухи, что "Барселона" хочет арендовать Люка Шоу из "Манчестер Юнайтед".

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