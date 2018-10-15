"Барселона" готовит 200 миллионов евро на трех игроков

Каталонская "Барселона" готовит 200 миллионов евро для подписания трех игроков, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" планируют выделить 130 миллионов евро на приобретение защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта и его одноклубника - хавбека Френки де Йонга. Еще порядка 50-60 миллионов евро чемпион Испании намерен потратить на покупку форварда "Дженоа" Кшиштофа Пентека.

Напомним, "Барселона" рассматривает двух кандидатов на замену Луису Суаресу. | soccernews.ru