"Барселона" готовит 200 миллионов евро на трех игроков

Теги барселонаматтейс де лигтфренки де йонгкшиштоф пентек

"Барселона" готовит 200 миллионов евро на трех игроковКаталонская "Барселона" готовит 200 миллионов евро для подписания трех игроков, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" планируют выделить 130 миллионов евро на приобретение защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта и его одноклубника - хавбека Френки де Йонга. Еще порядка 50-60 миллионов евро чемпион Испании намерен потратить на покупку форварда "Дженоа" Кшиштофа Пентека.

Напомним,  "Барселона" рассматривает двух кандидатов на замену Луису Суаресу. | soccernews.ru

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