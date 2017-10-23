"Барселона" готовит 80 миллионов евро на Коутиньо

Испанский журналист Гильем Балаге поделился информацией о возможном трансфере Коутиньо в "Барселону".

"Многие люди согласятся с тем, что "Ливерпуль" не продаст Коутиньо в январе, но "Барселона" все равно попытается. Они предложат за бразильца зимой порядка 80 миллионов евро. "Барселона" по-прежнему считает, что Коутиньо сможет заменить Неймара. Так что каталонцы предложат 80 миллионов и будут наблюдать за реакцией "Ливерпуля" - приводит слова Балаге Sky Sports.

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