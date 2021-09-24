"Барселона" готовит апелляции на два судейских решения в матче с "Кадисом"

Фото твиттер "Барселоны"

В "Барселоне" не согласны с двумя решениями арбитра Карлоса дель Серро Гранде, работавшего на матче 6-го тура Ла Лиги против "Кадиса".

Клуб намерен оспорить вторую жёлтую карточку Френки Де Йонга, приведшую к удалению голландского полузащитника.

Также "сине-гранатовые" готовят апелляцию по предупреждению Серхио Бускетса на 96-й минуте.

Напомним, что матч завершился нулевой ничьей. "Барса" не смогла победить в третьей игре подряд.

Не пропустите: В "Барселоне" поддержали Кумана после ничьей с "Кадисом". | http://soccernews.ru