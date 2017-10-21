"Барселона" готовит для Месси "пожизненный" контракт

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"Барселона" готовит для Месси "пожизненный" контракт

Генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау сообщил о планах каталонского клуба заключить "пожизненный" контракт с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

"Месси уже подписал четырёхлетний контракт с "Барселоной", но мы предложим ему контракт на всю жизнь" - цитирует функционера El Mundo Deportivo.

Напомним, что ранее "Барселона" заключила "пожизненный" контракт с полузащитником Андресом Иньестой.

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