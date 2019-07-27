"Барселона" готовит для Месси пожизненный контракт

Руководство "Барселоны" намерено сохранить в команде нападающего Лионеля Месси, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, боссы "блауграны" хотят заключить с 32-летним футболистом бессрочный контракт.

Если аргентинец подпишет такое соглашение, то проведёт на "Камп Ноу" остаток своей карьеры.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду дебютировал в ноябре 2003 года.

С тех пор звёздный форвард сыграл за "сине-гранатовых" 687 матчей, забил 603 гола и сделал 242 ассиста.

Действующий контракт между игроком и клубом истекает в 2021 году.

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