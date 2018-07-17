"Барселона" готовит многомиллионный обмен с "Челси"

Каталонская "Барселона" готовит многомиллионный обмен игроками с лондонским "Челси", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сине-гранатовые" планируют предложить за ведущего игрока "аристократов" Эдена Азара 80 миллионов евро и своего вингера Усмана Дембеле, которого они оценили в 120 миллионов евро. Таким образом, в сумме возможный трансфер бельгийца будет стоить каталонскому гранду 200 миллионов евро.

Напомним, Вальверде запросил у "Барселоны" подписать вингера "Севильи". | soccernews.ru