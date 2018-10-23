"Барселона" готовит на летнее трансферное окно 200 миллионов евро

Как информирует Football Espana, на летнее трансферное окно каталонская "Барселона" готовит 200 миллионов евро.

Так, согласно сведениям источника, "сине-гранатовые" зарезервировали 130 миллионов евро на подписание двух игроков амстердамского "Аякса" - защитника Маттейса де Лигта и полузащитника Френки де Йонга. Оставшуюся часть суммы каталонский гранд планирует потратить на нового форварда. Предположительно, им должен стать нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

Напомним, в "Барселоне" выразили озабоченность из-за формы Дембеле. | soccernews.ru