"Барселона" готовит на летнее трансферное окно 200 миллионов евро

1 Теги барселонаматтейс де лигтфренки де йонгроберто фирмино

"Барселона" готовит на летнее трансферное окно 200 миллионов евроКак информирует Football Espana, на летнее трансферное окно каталонская "Барселона" готовит 200 миллионов евро.

Так, согласно сведениям источника, "сине-гранатовые" зарезервировали 130 миллионов евро на подписание двух игроков амстердамского "Аякса" - защитника Маттейса де Лигта и полузащитника Френки де Йонга. Оставшуюся часть суммы каталонский гранд планирует потратить на нового форварда. Предположительно, им должен стать нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

Напомним,  в "Барселоне" выразили озабоченность из-за формы Дембеле. | soccernews.ru

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Фирмино отличный выбор, умеет играть в короткий пас, не жлоб, всегда делится мячом если кто-то из партнёров в лучшей позиции, и самое главное, не злоупотребляет дриблингом.

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