"Барселона" готовит новое предложение по Дембеле

Теги барселонаборуссия дортмундусман дембеле

"Барселона" готовит новое предложение по ДембелеКаталонская "Барселона" готовит новое предложение по вингеру дортмундской "Боруссии" Усману Дембеле, информирует испанская пресса.

Так, за 20-летнего футболиста "шмелей" "сине-гранатовые" намерены заплатить 100 миллионов евро. С учетом же всевозможных бонусов эта сумма в будущем может вырасти еще на 30 миллионов. Ожидается, что новое предложение по французу "Барса" сделает в течение ближайших 24-х часов.

Напомним, "Боруссия" будет готова отпустить Дембеле, если подпишет ему замену. | soccernews.ru

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