"Барселона" готовит новое предложение по Дембеле

Каталонская "Барселона" готовит новое предложение по вингеру дортмундской "Боруссии" Усману Дембеле, информирует испанская пресса.

Так, за 20-летнего футболиста "шмелей" "сине-гранатовые" намерены заплатить 100 миллионов евро. С учетом же всевозможных бонусов эта сумма в будущем может вырасти еще на 30 миллионов. Ожидается, что новое предложение по французу "Барса" сделает в течение ближайших 24-х часов.

Напомним, "Боруссия" будет готова отпустить Дембеле, если подпишет ему замену. | soccernews.ru