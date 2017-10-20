"Барселона" готовит новое предложение по Коутиньо

Каталонская "Барселона" готовит новое предложение по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует El Mundo Deportivo, в ближайшее время "сине-гранатовые" намерены встретиться с одним из представителей 25-летнего хавбека Киа Джурабчаном, чтобы обсудить с ним условия очередного предложения по его клиенту. При этом руководство "Барсы" решительно настроено закрыть сделку по бразильцу уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, Хави высказался об уходе Неймара из "Барселоны". | soccernews.ru