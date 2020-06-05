"Барселона" готовит новое предложение по Лаутаро

"Барселона" не оставляет надежд заполучить нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.

По информации журналиста Николо Скиры, "сине-гранатовые" готовят новое предложение по аргентинцу, после того как итальянский клуб отказался отпускать его взамен на 60 миллионов евро, а также Артуро Видаля и Нелсона Семеду.

Теперь же "Барса" намерена предложить за Лаутаро 80 миллионов и левого защитника Хуниора Фирпо.

Впрочем, ответ "Интера", вероятно, снова будет отрицательным, ведь ранее "нерадзурри" чётко обозначили, что готовы только на два варианта сделки - продажа форварда за полную сумму отступных в размере 111 миллионов евро или 90 миллионов + 1 футболист в придачу.

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