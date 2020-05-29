"Барселона" готовит новое предложение по Лаутаро Мартинесу

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"Барселона" готовит новое предложение по Лаутаро Мартинесу

"Барселона" не теряет надежд приобрести грядущим летом нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Несмотря на ряд отказов, "сине-гранатовые" готовят новое предложение по трансферу 22-летнего аргентинца.

По информации журналиста Николо Скиры, в этот раз речь идёт о 80 миллионах евро и левом защитнике Хуниоре Фирпо в придачу.

Ожидается, что "Интер" эти условия не устроят и "нерадзурри" продолжат настаивать на выплате полной суммы отступных в размере 111 миллионов евро.

Не пропустите: Спортивный директор "Интера" рассказал, при каком условии отпустит Лаутаро Мартинеса. | http://soccernews.ru
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