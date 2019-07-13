"Барселона" готовит новое предложение по Неймару

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"Барселона" готовит новое предложение по Неймару

"Барселона" не теряет надежд вернуть нападающего ПСЖ Неймара, сообщает AS.

По сведениям издания, "блауграна" готова предложить за 27-летнего бразильца 130 миллионов евро и трёх своих игроков в придачу.

Ранее стало известно, что каталонский клуб разрешил выбрать парижанам между следующими футболистами - Нелсон Семеду, Самюэль Умтити, Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле.

Напомним, что два года назад ПСЖ купил Неймара у "Барсы" за рекордные 222 миллиона евро.

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