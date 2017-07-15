"Барселона" готовит новое предложение по Верратти

"Барселона" предпримет новую попытку приобрести хавбека ПСЖ Марко Верратти, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "сине-гранатовые" готовы предложить за футболиста 70 миллионов евро и полузащитника Ивана Ракитича.

В прошлом сезоне Верратти провел 43 матча, забил 3 гола и отдал 8 ассистов.

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