"Барселона" готовит новое предложение по Верратти

Теги барселонапсжмарко верратти

"Барселона" готовит новое предложение по Верратти

"Барселона" предпримет новую попытку приобрести хавбека ПСЖ Марко Верратти, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "сине-гранатовые" готовы предложить за футболиста 70 миллионов евро и полузащитника Ивана Ракитича.

В прошлом сезоне Верратти провел 43 матча, забил 3 гола и отдал 8 ассистов.

Читайте также: Подписание Верратти может обернуться для "Барселоны" двойной выгодой. | http://soccernews.ru

комментарии
Зенден

"кампанию"

Ответить
Зенден

Вот уже уцепились за этого итальяшку, Деле Алли или Эрикссена купили бы, без проблем, и не позорились бы, прямо стыд берет за нынешнею трансферную компанию Барселоны, как дурачки какие, везде пролеты.

Ответить

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Удачный дебют Манчини: "Зенит" на выезде обыгрывает "СКА-Хабаровск"

Удачный дебют Манчини: "Зенит" на выезде обыгрывает "СКА-Хабаровск"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов