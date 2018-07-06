"Барселона" готовит новое предложение по Виллиану

Каталонская "Барселона" готовит новое предложение по вингеру лондонского "Челси" Виллиану, информирует goal.com.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" планируют улучшить свою первоначальную ставку по 29-летнему бразильцу в 57 миллионов евро.

В прошлом сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач в 55 матчах за "Челси".

Напомним, "Барселона" определилась с кандидатом на замену Паулиньо. | soccernews.ru