"Барселона" готовит новое предложение по Виллиану

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"Барселона" готовит новое предложение по ВиллиануКаталонская "Барселона" готовит новое предложение по вингеру лондонского "Челси" Виллиану, информирует Daily Mail.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" планируют повысить ставку по 29-летнему игроку "аристократов" до 72-х миллионов евро. На подписании бразильца настаивает лично главный тренер каталонского гранда Эрнесто Вальверде.

Напомним, Головин может поспособствовать трансферу Виллиана в "Барселону". | soccernews.ru

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