"Барселона" готовит новое предложение по Виллиану

Каталонская "Барселона" готовит новое предложение по вингеру лондонского "Челси" Виллиану, информирует Daily Mail.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" планируют повысить ставку по 29-летнему игроку "аристократов" до 72-х миллионов евро. На подписании бразильца настаивает лично главный тренер каталонского гранда Эрнесто Вальверде.

Напомним, Головин может поспособствовать трансферу Виллиана в "Барселону". | soccernews.ru