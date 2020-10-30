"Барселона" готовит новое предложение по защитнику "Манчестер Сити"

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"Барселона" готовит новое предложение по защитнику "Манчестер Сити"

"Барселона" не утратила интерес к центральному защитнику "Манчестер Сити" Эрику Гарсии, сообщает ESPN.

По сведениям издания, в январе "сине-гранатовые" предпримут очередную попытку вернуть своего воспитанника на "Камп Ноу".

В каталонском клубе считают, что им удастся купить 19-летнего испанца дешевле, чем за 20 миллионов евро, поскольку его контракт с "горожанами" истекает в июне.

Трансфер Гарсии уже одобрили главный тренер Рональд Куман и спортивный директор Рамон Планес, осталось получить разрешение от президента. Напомним, что на этой неделе в отставку ушёл Жозеп Бартомеу, а временным руководителем был назначен Карлес Тускетс.

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