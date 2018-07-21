"Барселона" готовит новое соглашение для Мунира

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"Барселона" готовит новое соглашение для Мунира

"Барселона" раздумывает над продлением контракта с Муниром Эль-Хаддади.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы предложат 22-летнему футболисту пятилетний контракт, однако сам игрок хочет принять решение после того, как прояснится будущее Пако Алькасера.

Контракт Мунира с "Барселоной" истекает следующим летом. Напомним, что прошлые два сезона Мунир на правах аренды провел в "Валенсии" и "Алавесе".

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