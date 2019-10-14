"Барселона" готовит новые контракты для двух футболистов

"Барселона" хочет заключить новые контракты с вратарём Марком-Андре тер Штегеном и защитником Нелсоном Семеду.

По информации AS, "сине-гранатовые" планируют продлить сотрудничество с указанными футболистами на улучшенных для них условиях.

Немецкого голкипера клуб хочет поощрить за фантастическую игру в текущем сезоне, а португальского фулбека таким образом обезопасить от возможного ухода.

Напомним, что действующие контракты тер Штегена и Семеду с "Барсой" рассчитаны до 2022 года.

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