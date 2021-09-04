"Барселона" готовит новые контракты для двух молодых игроков

Фото инстаграм Ансу Фати

Руководство "Барселоны" планирует заключить новые долгосрочные соглашения с двумя футболистами, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, правление "сине-гранатовых" готовит продление контрактов с полузащитником Педри и вингером Ансу Фати.

Обоим игрокам текущей осенью исполнится 19 лет. Их договора с клубом истекают в июне 2022 года, однако имеют опцию пролонгации на два сезона.

Фати не играет уже почти год из-за разрыва мениска левого колена. Педри, наоборот, провёл в прошлом сезоне более 70 матчей и будет отдыхать в ближайшее время.

Не пропустите: Стали известны детали перехода Люка Де Йонга в "Барселону". | http://soccernews.ru