"Барселона" готовит новые контракты для трёх молодых игроков

"Барселона" собирается в ближайшее время продлить соглашения сразу с тремя футболистами.

По информации Sport.es, "блауграна" готовит новые контракты для защитника Оскара Мингесы, а также хавбеков Илайша Мориба и Педри.

21-летний Мингеса в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 31 матч, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его договор с клубом истекает в июне.

18-летний Мориба в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 9 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его договор с клубом действует до 2022 года.

18-летний Педри в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 43 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Его договор с клубом также рассчитан до 2022 года.

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