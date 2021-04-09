"Барселона" готовит новые контракты для трёх молодых игроков
"Барселона" собирается в ближайшее время продлить соглашения сразу с тремя футболистами.
По информации Sport.es, "блауграна" готовит новые контракты для защитника Оскара Мингесы, а также хавбеков Илайша Мориба и Педри.
21-летний Мингеса в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 31 матч, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его договор с клубом истекает в июне.
18-летний Мориба в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 9 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его договор с клубом действует до 2022 года.
18-летний Педри в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 43 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Его договор с клубом также рассчитан до 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14