"Барселона" готовит новый громкий трансфер

1 Теги псжадриан рабьобарселона

"Барселона" готовит новый громкий трансферКаталонская "Барселона" готовит новый громкий трансфер, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" намерены предпринять попытки подписать полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо. Каталонский гранд готов удовлетворить финансовые запросы парижан по 23-летнему хавбеку в размере 50-ти миллионов евро. Уже в ближайшие дни "Барса" может отправить официальный запрос о покупке игрока.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Бока Хуниорс". | soccernews.ru

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