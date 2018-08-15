Каталонская "Барселона" готовит новый громкий трансфер, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" намерены предпринять попытки подписать полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо. Каталонский гранд готов удовлетворить финансовые запросы парижан по 23-летнему хавбеку в размере 50-ти миллионов евро. Уже в ближайшие дни "Барса" может отправить официальный запрос о покупке игрока.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Бока Хуниорс". | soccernews.ru