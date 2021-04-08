"Барселона" готовит новый контракт для Дембеле

Теги барселонаусман дембеле

"Барселона" готовит новый контракт для Дембеле

Фото EFE / Автор неизвестен

"Барселона" хочет в ближайшее время заключить новое соглашение с вингером Усманом Дембеле.

Как сообщает Sport.es, "сине-гранатовые" рассчитывают продлить контракт до июня 2025 года.

Если до лета француз не даст согласие на сделку, то его могут продать, чтобы не потерять бесплатно через год.

В текущем сезоне Дембеле сыграл за "Барсу" 36 матчей, забил 10 голов и сделал 4 ассиста.

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