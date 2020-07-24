"Барселона" готовит новый контракт для Фати

"Барселона" хочет продлить контракт со своим звёздным воспитанником Ансу Фати, сообщает Sport.es.

По информации источника, на фоне интереса к 17-летнему футболисту со стороны других клубов "сине-гранатовые" планируют увеличить ему зарплату, а также повысить сумму отступных, прописанную в соглашении.

Действующий договор между сторонами рассчитан до 2022 года, а клаусула составляет 170 миллионов евро.

В текущем сезоне Фати сыграл за "Барсу" 32 матча, забил 8 голов и сделал 1 ассист.

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