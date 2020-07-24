"Барселона" готовит новый контракт для Фати
"Барселона" хочет продлить контракт со своим звёздным воспитанником Ансу Фати, сообщает Sport.es.
По информации источника, на фоне интереса к 17-летнему футболисту со стороны других клубов "сине-гранатовые" планируют увеличить ему зарплату, а также повысить сумму отступных, прописанную в соглашении.
Действующий договор между сторонами рассчитан до 2022 года, а клаусула составляет 170 миллионов евро.
В текущем сезоне Фати сыграл за "Барсу" 32 матча, забил 8 голов и сделал 1 ассист.
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|20
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|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
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|20
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