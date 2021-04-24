"Барселона" готовит новый контракт для Фати

Теги барселонаансу фати

"Барселона" готовит новый контракт для Фати

Фото инстаграм Ансу Фати

"Барселона" хочет продлить соглашение с 18-летним вингером Ансу Фати.

По информации Mundo Deportivo, в планах "блауграны" заключить с воспитанником клубной академии договор до 2026 года.

Действующий контракт между сторонами истекает в 2022 году, но включает в себя пункт о возможной пролонгации ещё на два сезона.

В "Барсе" опасаются, что таланта могут переманить другие клубы, поэтому готовы повысить ему зарплату, несмотря на политику экономии.

Напомним, что с 7 ноября Фати восстанавливается после разрыва мениска левого колена.

Не пропустите: "Барселона" определилась со сроком нового контракта для Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" взял огромный кредит, чтобы купить Мбаппе

"Реал" взял огромный кредит, чтобы купить Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов