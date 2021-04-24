"Барселона" готовит новый контракт для Фати

Фото инстаграм Ансу Фати

"Барселона" хочет продлить соглашение с 18-летним вингером Ансу Фати.

По информации Mundo Deportivo, в планах "блауграны" заключить с воспитанником клубной академии договор до 2026 года.

Действующий контракт между сторонами истекает в 2022 году, но включает в себя пункт о возможной пролонгации ещё на два сезона.

В "Барсе" опасаются, что таланта могут переманить другие клубы, поэтому готовы повысить ему зарплату, несмотря на политику экономии.

Напомним, что с 7 ноября Фати восстанавливается после разрыва мениска левого колена.

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