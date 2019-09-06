"Барселона" готовит новый контракт для Месси

Теги лионель мессибарселона

"Барселона" готовит новый контракт для Месси

"Барселона" намерена продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба уже начало готовить для футболиста новое соглашение. Месси намерен принять решение о возможном продлении контракта, исходя из своей формы по окончании нынешнего сезона.

Нынешний контракт футболиста с клубом действует до лета 2021 года. В этом сезоне аргентинец пока не выходил на поле, так как восстанавливается после травмы.

Не пропустите: Месси восстанавливается после травмы быстрее, чем Суарес. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Шотландия - Россия: онлайн видеотрансляция матча

Шотландия - Россия: онлайн видеотрансляция матча

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов