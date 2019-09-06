"Барселона" готовит новый контракт для Месси

"Барселона" намерена продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба уже начало готовить для футболиста новое соглашение. Месси намерен принять решение о возможном продлении контракта, исходя из своей формы по окончании нынешнего сезона.

Нынешний контракт футболиста с клубом действует до лета 2021 года. В этом сезоне аргентинец пока не выходил на поле, так как восстанавливается после травмы.

Не пропустите: Месси восстанавливается после травмы быстрее, чем Суарес. | http://soccernews.ru