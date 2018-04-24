"Барселона" готовит новый контракт для молодого форварда



"Барселона" намерена продлить контракт с нападающим Муниром Эль-Хаддади, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб готовит для игрока новое соглашение, так как нынешний контракт истекает летом 2019 года. Скорее всего, каталонцы хотят продлить игрока для его последующей продажи.

В этом сезоне 22-летний Эль-Хаддади выступает за "Алавес" на правах аренды, провел за клуб 34 матча, забил 13 мячей и сделал 7 результативных передач.

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