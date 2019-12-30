"Барселона" готовит новый контракт для тер Штегена
"Барселона" сосредоточилась на продлении соглашения с голкипером Марком-Андре тер Штегеном.
Как сообщает Sport.es, новый контракт немецкого вратаря будет рассчитан до лета 2025 года. Кроме того, новый договор будет предусматривать увеличение зарплаты. Нынешнее соглашение игрока действует до 2022 года.
"Барселона" приобрела тер Штегена в 2014 году. В этом сезоне он пропустил 24 гола в 23 играх.
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