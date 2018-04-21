"Барселона" готовит обмен игроками с "Ливерпулем"

Теги барселоналиверпульмохамед салахусман дембеле

"Барселона" готовит обмен игроками с "Ливерпулем"

"Барселона" может обменяться футболистами с "Ливерпулем".

Как сообщает Express, каталонцы хотят подписать вингера мерсисайдцев Мохамеда Салаха, а взамен они готовы отдать Усмана Дембеле.

Отмечается, что в случае подписания Салаха, Филиппе Коутиньо сместится в центр полузащиты и станет полноценной заменой Андресу Иньесте.

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комментарии
ruslan1121d

Пусть говна съедят, а не Салаха им. Купили вот этого Усмана за сотку, а щас хотят слить его. Как чмошники внатури. Боруссию разобрали, хотят и Ливерпуль также сломать.

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