"Барселона" готовит обмен игроками с "Ливерпулем"

"Барселона" может обменяться футболистами с "Ливерпулем".

Как сообщает Express, каталонцы хотят подписать вингера мерсисайдцев Мохамеда Салаха, а взамен они готовы отдать Усмана Дембеле.

Отмечается, что в случае подписания Салаха, Филиппе Коутиньо сместится в центр полузащиты и станет полноценной заменой Андресу Иньесте.

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