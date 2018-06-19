"Барселона" готовит обмен игроками с "Ювентусом"

1 Теги барселонаандре гомешювентусмиралем пьянич

"Барселона" готовит обмен игроками с "Ювентусом"Каталонская "Барселона" готовит обмен игроками с туринским "Ювентусом", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сине-гранатовые" планируют предложить за полузащитника "старой синьоры" Миралема Пьянича своего хавбека Андре Гомеша и 50 миллионов евро. В каталонском гранде рассчитывают, что такие условия устроят чемпиона Италии, который ранее оценил боснийца в 80 миллионов евро.

Напомним, Гюндоган высказался об интересе "Барселоны". | soccernews.ru

Комментарии
Ювентино

Чистая утятина. Об этом уже и Пьянич сообщил.

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