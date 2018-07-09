"Барселона" готовит очередное предложение по Виллиану

Каталонская "Барселона" готовит очередное предложение по вингеру лондонского "Челси" Виллиану, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 29-летнего игрока "аристократов" "сине-гранатовые" планируют заплатить 60 миллионов евро и включить в сделку по нему своего полузащитника Андре Гомеша. При этом не исключается, что данное предложение вполне может устроить "синих".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" намерен перехватить Виллиана у "Барселоны". | soccernews.ru