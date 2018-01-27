"Барселона" готовит официальное предложение по Артуру

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"Барселона" готовит официальное предложение по Артуру

"Барселона" готовит официальное предложение по полузащитнику "Гремио" Артуру Рамосу, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, в ближайшие дни представители "сине-гранатовых" проведут встречу с руководством бразильского клуба, в ходе которой за 21-летнего футболиста будет предложено 30 миллионов евро.

Напомним, что на Артура также претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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