"Барселона" готовит официальное предложение по Паулиньо

Каталонская "Барселона" готовит официальное предложение по полузащитнику "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "сине-гранатовые" хотят купить 28-летнего футболиста за 20-25 миллионов евро. При этом "Барса" намерена воспользоваться тем, что бразилец желает вернуться в Европу, в связи с чем может настоять на своём уходе.

Напомним, что в контракте Паулиньо с "Гуанчжоу Эвергранд" прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро. Однако в китайском клубе выступают категорически против продажи звёздного игрока. | http://soccernews.ru