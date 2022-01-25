"Барселона" готовит последнее предложение о продлении контракта для Дембеле
Фото твиттер "Барселоны"
"Барселона" предпримет ещё одну попытку сохранить в составе нападающего Усмана Дембеле, сообщает Sport.es.
По информации источника, во вторник клуб сделает французу и его агенту Муссе Сиссоко последнее предложение о продлении контракта.
Сторона 24-летнего футболиста заинтересована в заключении нового соглашения, однако выдвинутые финансовые требования неприемлемы для "сине-гранатовых".
Если очередной раунд переговоров не принесёт результата, то Дембеле покинет "Барсу". Его действующий договор истекает 30 июня.
В текущем сезоне форвард сыграл за "блауграну" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14