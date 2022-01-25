"Барселона" готовит последнее предложение о продлении контракта для Дембеле

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"Барселона" готовит последнее предложение о продлении контракта для Дембеле

Фото твиттер "Барселоны" 

"Барселона" предпримет ещё одну попытку сохранить в составе нападающего Усмана Дембеле, сообщает Sport.es.

По информации источника, во вторник клуб сделает французу и его агенту Муссе Сиссоко последнее предложение о продлении контракта.

Сторона 24-летнего футболиста заинтересована в заключении нового соглашения, однако выдвинутые финансовые требования неприемлемы для "сине-гранатовых".

Если очередной раунд переговоров не принесёт результата, то Дембеле покинет "Барсу". Его действующий договор истекает 30 июня.

В текущем сезоне форвард сыграл за "блауграну" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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