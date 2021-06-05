"Барселона" готовит предложение для Мориба

1 Теги барселонаилайш мориба

"Барселона" готовит предложение для МорибаФото: инстаграм Мориба

"Барселона" намерена продлить соглашение с хавбеком Илайшем Мориба.

По сведениям Marca, каталонцы готовы предложить 18-летнему футболисту контракт на 3-4 года.

Стоит отметить, что на игрока претендуют клубы из АПЛ, которые могут предложить ему более выгодные условия, чем "Барса".

Действующее соглашение Мориба с клубом истекает летом 2022 года. В прошедшем сезоне на его счету один гол и два ассиста в 17 играх за основную команду каталонцев.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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