"Барселона" готовит предложение для Мориба
Фото: инстаграм Мориба
"Барселона" намерена продлить соглашение с хавбеком Илайшем Мориба.
По сведениям Marca, каталонцы готовы предложить 18-летнему футболисту контракт на 3-4 года.
Стоит отметить, что на игрока претендуют клубы из АПЛ, которые могут предложить ему более выгодные условия, чем "Барса".
Действующее соглашение Мориба с клубом истекает летом 2022 года. В прошедшем сезоне на его счету один гол и два ассиста в 17 играх за основную команду каталонцев.
Читайте также: Стала известна зарплата Депая в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Гвардиола победил Кумана в гольф
-
Жена Зинченко ждет ребенка
-
Слуцкий отреагировал на слова Заремы
-
1
"Барселона" готовит предложение для Мориба
-
Президент УЕФА: "Для меня Аньелли больше не существует"
-
Сборная России минимально обыграла Болгарию в товарищеском матче
-
Баринов получил повреждение в матче с Болгарией
-
Агент Реброва рассказал о контактах с "Тоттенхэмом"
-
Полиция задержала 16 болельщиков перед игрой Россия - Болгария
-
Тренер сборной Бельгии рассказал об операции Де Брюйне
-
Кудряшов рискует пропустить Евро-2020
-
2
Певец Киркоров не смог забить пенальти Дзюбе
-
Агент Гомеса подтвердил интерес со стороны "Спартака"
-
"Барселона" нацелилась на левого защитника "Валенсии"
-
АПЛ назвала лучшего молодого игрока сезона
-
Бывший игрок "Милана" умер в возрасте 20 лет
-
"Барселона" все еще не расплатилась за трансфер Педри
-
"Реал" хочет проводить на домашнем стадионе матчи по американскому футболу
-
Стали известны трансферные планы "Ювентуса"
-
Лангле прокомментировал своё будущее в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14