"Барселона" готовит предложение по хавбеку "Баварии"

Каталонская "Барселона" готовит предложение по полузащитнику мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантаре.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" планируют выложить за 27-летнего хавбека чемпионов Германии 40 миллионов евро и включить в сделку по нему одного из двух своих игроков - Люку Диня или Андре Гомеша.

Напомним, "Бавария" повесила ценник на Тьяго Алькантару. | soccernews.ru