"Барселона" готовит предложение по хавбеку "Наполи"

Теги барселонанаполифабиан руистрансферы

"Барселона" готовит предложение по хавбеку "Наполи"

"Барселона" определилась с одной из трансферных целей на лето 2020 года, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "блауграна" намерена купить полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса.

Скауты каталонского клуба следили за прогрессом испанца и пришли к выводу, что у него есть потенциал заиграть на "Камп Ноу".

Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

За "Наполи" Руис выступает с лета 2018 года, сыграл 45 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

Помимо "Барсы" на хавбека претендуют "Реал", "Бавария" и "Ливерпуль".

Не пропустите: Игроки "Барселоны" провели внеплановый командный ужин. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Определены хозяева в матчах 1/8 финала Кубка России

Определены хозяева в матчах 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 14
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 6 12
4 Гранада Гранада 6 11
5 Барселона Барселона 6 10
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 5 10
7 Севилья Севилья 6 10
8 Вильярреал Вильярреал 6 8
9 Бетис Бетис 6 8
10 Хетафе Хетафе 6 7
11 Леванте Леванте 6 7
12 Осасуна Осасуна 6 7
13 Валенсия Валенсия 6 6
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 6 6
15 Эйбар Эйбар 6 5
16 Алавес Алавес 5 5
17 Сельта Виго Сельта Виго 5 5
18 Мальорка Мальорка 6 4
19 Эспаньол Эспаньол 5 4
20 Леганес Леганес 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов