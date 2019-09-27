"Барселона" готовит предложение по хавбеку "Наполи"

"Барселона" определилась с одной из трансферных целей на лето 2020 года, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "блауграна" намерена купить полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса.

Скауты каталонского клуба следили за прогрессом испанца и пришли к выводу, что у него есть потенциал заиграть на "Камп Ноу".

Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

За "Наполи" Руис выступает с лета 2018 года, сыграл 45 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

Помимо "Барсы" на хавбека претендуют "Реал", "Бавария" и "Ливерпуль".

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