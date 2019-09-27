"Барселона" готовит предложение по хавбеку "Наполи"
"Барселона" определилась с одной из трансферных целей на лето 2020 года, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, "блауграна" намерена купить полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса.
Скауты каталонского клуба следили за прогрессом испанца и пришли к выводу, что у него есть потенциал заиграть на "Камп Ноу".
Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 50 миллионов евро.
За "Наполи" Руис выступает с лета 2018 года, сыграл 45 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.
Помимо "Барсы" на хавбека претендуют "Реал", "Бавария" и "Ливерпуль".
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