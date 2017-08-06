"Барселона" готовит предложение по хавбеку сборной Англии

Каталонская "Барселона" готовит предложение по полузащитнику лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли, информирует Express.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают 21-летнего хавбека "шпор" в качестве одного из вариантов усиления средней линии команды. Учитывая заработанные 222 миллиона евро на трансфере Неймара, "Барса" вполне может сделать предложение, которое устроит "Тоттенхэм".

Напомним, "Барселона" намерена завершить сделку по преемнику Неймара уже в ближайшие дни. | soccernews.ru