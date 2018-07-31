"Барселона" готовит предложение по игроку ПСЖ

Каталонская "Барселона" готовит предложение по полузащитника ПСЖ Адриану Рабьо, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что уже на этой неделе "сине-гранатовые" будут готовы озвучить свою ставку парижанам по их 23-летнему хавбеку в размере 50-ти миллионов евро. Каталонский гранд рассчитывает, что чемпион Франции примет данное предложение ввиду воли самого игрока перебраться на "Камп Ноу".

Напомним, "Барселона" определилась с новым капитаном команды. | soccernews.ru