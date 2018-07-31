"Барселона" готовит предложение по игроку ПСЖ

Теги барселонапсжадриан рабьо

"Барселона" готовит предложение по игроку ПСЖКаталонская "Барселона" готовит предложение по полузащитника ПСЖ Адриану Рабьо, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что уже на этой неделе "сине-гранатовые" будут готовы озвучить свою ставку парижанам по их 23-летнему хавбеку в размере 50-ти миллионов евро. Каталонский гранд рассчитывает, что чемпион Франции примет данное предложение ввиду воли самого игрока перебраться на "Камп Ноу".

Напомним,  "Барселона" определилась с новым капитаном команды. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов