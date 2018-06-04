"Барселона" готовит предложение по ключевому игроку "Наполи"

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"Барселона" готовит предложение по ключевому игроку "Наполи""Барселона" готовит предложение по защитнику "Наполи" Калиду Кулибали, информирует Il Matino.

Так, по сведениям источника, за 26-летнего бека неаполитанцев "сине-гранатовые" будут готовы заплатить 40 миллионов евро и включить в сделку по нему одного из своих игроков - полузащитников Дениса Суареса и Андре Гомеша или форварда Пако Алькасера.

В завершившемся сезоне Кулибали забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу в 45 матчах за "Наполи".

Напомним, Умтити прокомментировал продление им контракта с "Барселоной". | soccernews.ru

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