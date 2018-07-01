"Барселона" готовит предложение по Милинковичу-Савичу

"Барселона" готовит предложение по полузащитнику "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" готовы включить в сделку своего хавбека Рафинью Алькантару.

"Орлы", в свою очередь, требуют за 23-летнего серба 150 миллионов евро.

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