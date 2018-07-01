"Барселона" готовит предложение по Милинковичу-Савичу

Теги барселоналациосергей милинкович-савичрафинья алькантара

"Барселона" готовит предложение по Милинковичу-Савичу

"Барселона" готовит предложение по полузащитнику "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" готовы включить в сделку своего хавбека Рафинью Алькантару.

"Орлы", в свою очередь, требуют за 23-летнего серба 150 миллионов евро.

Не пропустите: Милинкович-Савич прокомментировал своё будущее. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов