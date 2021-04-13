"Барселона" готовит предложение по Неймару
Фото Reuters
"Барселона" не оставляет попыток вернуть нападающего ПСЖ Неймара, утверждает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонский клуб готов купить 29-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно, если парижане согласятся на включение в сделку других игроков, например, Жан-Клера Тодибо и Усмана Дембеле.
Также "сине-гранатовые" рассматривают вариант с подписанием бразильца в 2022 году, когда он может стать свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Неймар уже согласовал новый контракт с ПСЖ до конца сезона 2025/26. Источник подтверждает эту информацию, однако уточняет, что мечта о возвращении в "Барсу" может вынудить форварда отказаться от сделки.
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|Команда
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|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14