"Барселона" готовит предложение по Неймару

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"Барселона" не оставляет попыток вернуть нападающего ПСЖ Неймара, утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб готов купить 29-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно, если парижане согласятся на включение в сделку других игроков, например, Жан-Клера Тодибо и Усмана Дембеле.

Также "сине-гранатовые" рассматривают вариант с подписанием бразильца в 2022 году, когда он может стать свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Неймар уже согласовал новый контракт с ПСЖ до конца сезона 2025/26. Источник подтверждает эту информацию, однако уточняет, что мечта о возвращении в "Барсу" может вынудить форварда отказаться от сделки.

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