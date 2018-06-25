"Барселона" готовит предложение по Пьяничу
Каталонская "Барселона" готовит предложение по ведущему полузащитнику туринского "Ювентуса" Миралему Пьяничу.
Так, по сведениям Tuttosport, "сине-гранатовые" планируют вступить в переговоры со "старой синьорой" по ее 28-летнему хавбеку уже на следующей неделе.
В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".
Напомним, "Барселона" близка к подписанию замены Серхи Роберто на правом фланге обороны. | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|1
|Барселона
|38
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|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
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|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
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|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
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|13
|Эспаньол
|38
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|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
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|Лас Пальмас
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|22
|20
|Малага
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