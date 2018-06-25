"Барселона" готовит предложение по Пьяничу

Каталонская "Барселона" готовит предложение по ведущему полузащитнику туринского "Ювентуса" Миралему Пьяничу.

Так, по сведениям Tuttosport, "сине-гранатовые" планируют вступить в переговоры со "старой синьорой" по ее 28-летнему хавбеку уже на следующей неделе.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Барселона" близка к подписанию замены Серхи Роберто на правом фланге обороны. | soccernews.ru