"Барселона" готовит предложение по Пьяничу

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"Барселона" готовит предложение по ПьяничуКаталонская "Барселона" готовит предложение по ведущему полузащитнику туринского "Ювентуса" Миралему Пьяничу.

Так, по сведениям Tuttosport, "сине-гранатовые" планируют вступить в переговоры со "старой синьорой" по ее 28-летнему хавбеку уже на следующей неделе.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Барселона" близка к подписанию замены Серхи Роберто на правом фланге обороны. | soccernews.ru

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