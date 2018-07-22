"Барселона" готовит предложение по Пьяничу

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"Барселона" готовит предложение по ПьяничуКаталонская "Барселона" готовит предложение по ведущему полузащитнику туринского "Ювентуса" Миралему Пьяничу.

По сведениям испанской прессы, за 28-летнего хавбека "старой синьоры" "сине-гранатовые" будут готовы заплатить 80 миллионов евро и включить в сделку по нему своего игрока середины поля Андре Гомеша, которого они оценили в 30 миллионов евро.

Напомним, Черышев попал в сферу интересов "Барселоны". | soccernews.ru

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